Москва, 13 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. Цены на нефть весьма оригинально завершили прошлую неделю. В ответ на неожиданно крайне слабое сальдо торгового баланса Китая, причём с одновременным падением показателей февральского экспорта на 20%, а импорта на 5% к январю, фьючерсы марки Brent эффектно поднырнули чуть поглубже не пускавшей с 25 февраля никого дальше вниз и хорошо видимой всему рынку поддержки $64,30, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик ГК ТелеТрейд Пётр Пушкарёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Однако, опустившись в моменте почти на $2, нефть почти сразу вблизи $64 столкнулась с наплывом желающих инвестировать в покупки, результатом чего стало намного более высокое закрытие недели — по $65,70 за баррель. Дальше уже работает автоматически классика рынка: неудачная попытка штурма важных низов (уровней поддержки) делает почти неизбежным в самое ближайшее время штурм максимумов этой зимы (сопротивлений), которые располагаются в районе $67,50−68 за баррель. Тем более что фундаментально усилия «быков» по-прежнему поддерживают прогнозы роста мирового спроса», — пояснил эксперт.

Обновит ли нефть годовые максимумы чуть позже или уже совсем скоро, возможно, даже прямо сегодня, 13 марта, — будет зависеть, как обычно, в том числе и от рутинного набора статистики, в частности, от выходящих сегодня (в 17:30 по мск) цифр по запасам в США сырой нефти, бензина и дистиллятов. Хотя это достаточно волатильные цифры, и они могут заметно отличаться от недели к неделе — поэтому рынок отводит им всё же более ограниченную роль, а основное влияние оказывает на цены среднесрочная динамика тех же запасов на фоне баланса мировой добычи и спроса.

«Поэтому, даже если запасы конкретно в этот раз вырастут сильнее среднерыночных ожиданий, Brent, скорее всего, не опустится в моменте ниже $65,50, а покупатели в случае снижения, а не ползучего роста цены, только активизируются», — считает Пушкарёв.

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