Россия «давит» на Украину через энергетику, заявил Помпео
Хьюстон, США, 13 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в политическом давлении на украинское население посредством «трубопроводов». С таким заявлением глава американской дипломатии выступил на конференции CERAWeek в Хьюстоне.
Россия пользуется энергоресурсами для того, чтобы оказывать политическое давление на граждан Украины, отметил он. Помпео также обвинил Россию во «вторжении» на Украину, якобы нацеленном на завладение украинскими нефтяными и газовыми резервами.
Москва мешает Киеву пользоваться своими энергетическими резервами, оказывая таким образом политическое давление на Украину, полагает он.
Как сообщало ИА REGNUM, Помпео объяснил введение антироссийских санкций из-за газопровода «Северный поток — 2» беспокойством за «европейских партнеров». Ранее о возможных ограничениях заявил американский министр энергетики Рик Перри. Он назвал это «сигналом для ЕС».
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