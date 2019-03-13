Хьюстон, США, 13 марта, 2019, 09:52 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в политическом давлении на украинское население посредством «трубопроводов». С таким заявлением глава американской дипломатии выступил на конференции CERAWeek в Хьюстоне.

Gage Skidmore Майк Помпео

Россия пользуется энергоресурсами для того, чтобы оказывать политическое давление на граждан Украины, отметил он. Помпео также обвинил Россию во «вторжении» на Украину, якобы нацеленном на завладение украинскими нефтяными и газовыми резервами.

Москва мешает Киеву пользоваться своими энергетическими резервами, оказывая таким образом политическое давление на Украину, полагает он.

Как сообщало ИА REGNUM, Помпео объяснил введение антироссийских санкций из-за газопровода «Северный поток — 2» беспокойством за «европейских партнеров». Ранее о возможных ограничениях заявил американский министр энергетики Рик Перри. Он назвал это «сигналом для ЕС».

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