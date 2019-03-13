Москва, 13 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Рубль подрос против иностранных валют на торгах 12 марта, продавив доллар вниз на 0,33% по итогам сессии. Пара доллар/рубль вернулась в район 65,50 руб., отступив от максимумов начала недели вблизи 66,50 руб. Пара евро/рубль подешевела на 0,14%, показав чуть большую устойчивость за счет укрепления единой валюты на Форексе, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«После недавних продаж российская валюта вернулась к восходящей динамике. Рубль пользуется спросом, несмотря на сохраняющуюся угрозу санкций. В основном это происходит за счет удорожания нефти. Накануне Brent совершила ложный пробой уровня $67 за баррель и закрылась в небольшом плюсе, расположившись над уровнем $66», — отметил эксперт.

Отчет API 12 марта отразил сокращение запасов сырой нефти на 2,6 млн баррелей, тогда как запасы бензина выросли почти на 6 млн баррелей, что стало максимальным с марта 2018 года приростом. На фоне противоречивого релиза 13 марта котировки торгуются во флэте, не решаясь на новый рывок. В целом же ситуация на рынке черного золота выглядит неплохо и на данный момент служит опорой для рубля.

«Сегодня, 13 марта, с утра доллар торгуется практически без изменений, а интерес к риску снова угас — азиатские площадки просели, реагируя на проигранное голосование по новому варианту сделки по Брекситу.

В таких условиях рубль может начать сессию нейтрально, а в течение дня пара, вероятно, будет оставаться в пределах привычного диапазона. Сегодняшние аукционы Минфина РФ способны оказать определенную поддержку валюте, если окажутся удачными», — считает Николаев.

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