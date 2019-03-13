Ярославль, 13 марта, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Ярославское УФАС возбудило дело о нарушении закона о рекламе в социальной сети «ВКонтакте». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ведомства.

Vk.com «В контакте»

Речь идет о рекламе услуг по предоставлению микрозаймов «Занимайка». «ВКонтакте» созданы страницы и группы, которые позиционируются как «первый бот по выдаче займа «ВКонтакте».

Сотрудники УФАС нашли там целый ряд нарушений. Во-первых, не указывается наименование юридического лица, которое рекламирует финансовые услуги, во-вторых, не указаны существенные условия кредитования. В-третьих, ничего не говорится об организации, которая выдает займ.

Антимонопольная служба привлекает к делу ООО «ВКонтакте», которое расположено в Санкт-Петербурге. В определении по делу указывается, что явка официального представителя соцсети обязательна. Рассмотрение дела назначено на 5 апреля.

Ранее реклама в социальных сетях практически не попадала в поле зрения антимонопольной службы. Как говорится в определении, нарушение закона было выявлено «в ходе осуществления государственного надзора за соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе».