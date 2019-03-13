Москва, 13 марта, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Заявление МИД Японии о неприемлемлемости российских учений на Курилах вызывает удивление. Создается впечатление, что в правительстве Японии живут в своем информационном мире и совсем не знают, что происходит в России, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Видимо, японские власти не помнят событий во время Второй мировой войны, в которой они проиграли вместе с фашистской Германией. И не принимают во внимание того факта, что на их территории расположены американские базы и передовые системы слежения, которые угрожают безопасности России», — подчеркнул политолог.

По его мнению, стоит начать политический ликбез хотя бы с того, что Россия проводит военные учения на своей территории и на нашей земле нет иностранных военных баз.

«Поэтому, если риторика японских властей направлена на внутреннего слушателя, то тогда высказываться стоит не МИДу Японии, а министерству по внутренним вопросам. А если это адресовано простым гражданам, то начать стоит с изучения учебников истории», — высказал своё мнение Баширов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии считают неприемлемыми российские военные учения, которые стартовали 12 марта в южной части Курильских островов. Соответствующее представление было сделано российской стороне японским МИД.

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