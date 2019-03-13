Более 2,4 трлн рублей инвестировано в развитие Москвы
Москва, 13 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В развитие Москвы за последние восемь инвестировано более 2,4 трлн рублей. Такие цифры привёл заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщили в Стройкомплексе.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Деньги
По его словам, вложенные инвесторами средства за этот период выросли на 80%.
«Москва является лидером в России по привлечению частных инвестиций», — отметил Ефимов.
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ак сообщало ИА REGNUM, объем инвестиций в основной капитал Москвы за три квартала 2018 года составил 1,2 трлн рублей.
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