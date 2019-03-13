Москва, 13 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. В развитие Москвы за последние восемь инвестировано более 2,4 трлн рублей. Такие цифры привёл заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По его словам, вложенные инвесторами средства за этот период выросли на 80%.

«Москва является лидером в России по привлечению частных инвестиций», — отметил Ефимов.

Читайте также: Собянин: Объем инвестиций в Москве вырос на 70%

К

ак сообщало ИА REGNUM, объем инвестиций в основной капитал Москвы за три квартала 2018 года составил 1,2 трлн рублей.

На эту тему: Инвестиции в основной капитал Москвы увеличились на 5,6%