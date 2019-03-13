Майкоп, 13 марта, 2019, 09:11 — ИА Регнум. Республика Адыгея заинтересована в укреплении тесного сотрудничество с адыгами, проживающими в Иордании, в вопросах экономики и социальной сферы. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея, заявил руководитель РА Мурат Кумпилов на встрече с представителями адыгской диаспоры Иордании 12 марта.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с представителями адыгской диаспоры Иордании

На встрече обсуждалась возможность расширения деловых, образовательных и культурных контактов Адыгеи и адыгской диаспоры Иордании, укрепления сотрудничества в экономической и социальной сферах.

«Мы готовы к диалогу по широкому спектру тем, связанных с инвестициями, сближением представителей бизнеса Адыгеи и Иордании, продвижением интересных проектов в сфере строительства, туризма, медицины, образования и культуры. Для нас очень важно, что соотечественники, живущие за рубежом, устремляют свои взгляды на историческую родину, желают созидать и приносить пользу Адыгее», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Экс-сенатор парламента Иордании Самир Кардан выразил уверенность в эффективности подобного формата отношений между Адыгеей и адыгской диаспорой Иордании.

Мурат Кумпилов также рассказал о планируемом визите делегации Республики Адыгея в Турцию для встречи с адыгской диаспорой, а также отметил, что аналогичные визиты будут запланированы в Иорданию и Израиль.