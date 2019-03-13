Москва, 13 марта, 2019, 09:09 — ИА Регнум. В феврале повседневные расходы граждан России в отличие от привычного снижения, напротив, пошли в рост и увеличились на 1,9% по сравнению с первым месяцем 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании холдинга «Ромир».

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Как правило, в феврале расходы россиян снижаются, однако в этом году за месяц траты, наоборот, выросли и почти в пять раз обогнали инфляцию, которая составила, по данным Росстата, 0,4%. За год же расходы жителей страны выросли на 7,2%, что также опережает размер накопленной за год инфляции в 5,2%.

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Граждане РФ стали больше тратить на дорогие подарки к 8 марта

В исследовании отмечено, что таким образом номинальные расходы граждан России вышли на самый высокий уровень для февраля за все последние годы наблюдений. Также многолетний рекорд побили и реальные расходы населения.

Такое увеличение расходов аналитики объясняют отчасти праздничными днями в феврале, которые предполагают дополнительные траты на подарки. Также отмечается и естественный рост цен, который ведёт к увеличению среднего чека и объёму затрат на продуктовые категории. При этом больше всего увеличились траты жителей страны с низким и высоким доходом (на 3,4% и 3,5% соответственно). У граждан со средним доходом траты увеличились на 0,6%.

Прибавили в объёмах расходы во всех регионах России. Лидерами же стали жители юга страны, траты которых увеличились на 9,9%. А рекордсменами стали покупатели Северо-Запада, которые за год прибавили сразу 15,5% к прежним тратам.