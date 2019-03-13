Кампала, 13 марта, 2019, 09:01 — ИА Регнум. В Уганде готовят закон о регуляции управления парковыми зонами в столице страны Кампале, сообщает Daily Monitor Uganda.

Клод Моне. Сад. Парк

Постановление о городской «зеленой» инфраструктуре должно быть принято в мае 2019 года. Проект данного постановления будет представлен столичным органам власти Кампалы (KCCA) 26 марта для тщательного изучения.

Если проект будет принят, он завершит споры в вопросах управления парковыми зонами и зелеными насаждениями Кампалы. Хотя все зеленые зоны Кампалы должны предоставлять рекреационные услуги и быть примером охраны окружающей среды, некоторые из них были «захвачены инвесторами», что угрожает окружающей среде.

«Этот законопроект касается не только городских «зеленых» зон, но и защиты окружающей среды в целом», — заявил директор КССА по связям с общественностью Питер Кауджу.