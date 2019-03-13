Москва, 13 марта, 2019, 08:29 — ИА Регнум. II всероссийская акция «Культурный минимум», которая пройдет с 25 по 29 марта, будет посвящена театру. В эти дни жители многих городов страны могут бесплатно посетить спектакли, встретится с известными режиссерами и любимыми актерами. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ

Джеймс Хэйллар. В театре

Организатор масштабной акции Роскультцентр ожидает в 2019 году, что различные мероприятия посетят не менее 65 тысяч человек. Особое внимание будет уделено молодежным программам. Подробно узнать расписание можно в официальной группе во «ВКонтакте» соорганизатора акции — форума «Таврида».