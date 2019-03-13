Багдад, 13 марта, 2019, 19:52 — ИА Регнум. Как заявил министр финансов Ирака 12 марта с начала 2019 года главный коммерческий район Багдада ни разу не подвергался террористическим нападениям, что способствовало росту экономической активности как национальных, так и зарубежных компаний. Об этом сообщает саудовское новостное агентство «Arab News».

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Как отметил министр, самое ужасное событие — взрыв смертника в 2015 году, мишенью которого стали два торговых центра — унесло жизни более 300 человек и значительно затормозило экономическое возрождение Ирака после многолетней разрушительной войны с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В настоящее время улицы бизнес-центра Багдада с расположившимися на них в изобилии продовольственными киосками, вновь полны покупателями, а кафе и рестораны переполнены до поздней ночи.

Отметим, что на фоне активизации экономической активности малых и средних предприятий в Багдаде происходит ликвидация серых бетонных заграждений, которые были призваны защищать покупателей и местных жителей от взрывов.