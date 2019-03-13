Москва, 13 марта, 2019, 08:27 — ИА Регнум. Росстат не исключает изменения методики расчета реальных доходов населения. Об этом пишут «Ведомости».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

"Статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов», — отмечает издание.

По данным Росстата, в период с 2014 по 2018 год доходы жителей России падали. Они до сих пор не поднялись выше уровня докризисного 2013 года, а их динамика не соответствует ни реальным зарплатам, ни растущему с мая 2017 года обороту розничной торговли.

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В Росстате должны рассмотреть возможность коррекции методики расчета, сообщил изданию глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Министр заверил, что обсуждение новой методики пройдет максимально публично.

Как сообщало ИА REGNUM, почти треть жителей РФ — 31% — считает, что их материальное положение стало хуже за последнее время. Согласно данным опроса Фонда «Общественное мнение», довольны своим достатком только 10% населения, считают его средним 62% опрошенных, плохим — 27%.

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