Москва, 13 марта, 2019, 08:16 — ИА Регнум. В Москве на особо охраняемых природных территориях проведут бесплатные экскурсии. Москвичи смогут услышать звуки весеннего леса, сообщается на портале мэра столицы.

Константин Маковский. В парке. 1881

Экскурсии пройдут 15 марта в лесопарках «Кузьминки-Люблино», «Долина реки Сетунь» и «Москворецкий». Проведут их орнитологи, зоологи, биологи и энтомологи Мосприроды.

Экскурсантам выдадут атласы-определители птиц Москвы и бинокли. Кроме того, участники прогулок узнают о растениях, которые начинают цвести первыми.

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Как сообщало ИА REGNUM, более 32 тысяч водоплавающих птиц перезимовали в этом году в Москве.

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