Москва, 13 марта, 2019, 08:04 — ИА Регнум. Эсминцы типа Arleigh Burke с управляемым ракетным оружием (УРО) представляют реальную угрозу для России со стороны США. Такое мнение в интервью телеканалу «Звезда» высказал ведущий военный эксперт Центра политических исследований МГИМО Владимир Козин.

Ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Fitzgerald

Читайте также: Скапаротти: «Возрождающаяся Россия» — угроза НАТО

«Arleigh Burke — это эсминец с УРО, который как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет», — напомнил эксперт.

Также в сюжете: «Легендарный американский эсминец способен из Одессы добить до Москвы»

ВМС США получили 65-й по счету ракетный эсминец типа «Арли Берк»

По его словам, уже через 20 лет (к началу 2040-х годов) у США будет от 84 до 96 таких кораблей, оснащённых системами противоракетной обороны и вооружённых крылатыми ракетами морского базирования.

«Угроза эта реальная», — отметил Козин.

Ранее по теме: Главная военная угроза России исходит от США и Украины: опрос

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в феврале, эскадренный миноносец «Дональд Кук» (Donald Cook) с управляемым ракетным оружием типа «Арли Бёрк» (Arleigh Burke), оснащённый крылатыми ракетами «Томагавк», зашёл в порт Одессы, где пробыл до 27 февраля. До этого эсминец совершал заход в порт Батуми, где участвовал в совместных учениях с Береговой охраной пограничной полиции МВД Грузии. 1 марта корабль покинул Чёрное море.