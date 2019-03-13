Москва, 13 марта, 2019, 08:01 — ИА Регнум. Россия и Австрия намерены попытаться преодолеть отчуждение между Западом и Востоком, договорившись о будущем диалоге, который будет далек от «высокой политики». Об этом заявила министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль после встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, пишет газета Kronen Zeitung 13 марта.

Цитата из к/ф «Александр Невский» реж Сергей Эйзенштейн,Дмитрий Васильев. 1938. СССР Противостояние

«Мы находимся в патовой ситуации», — сказала Кнайсль, комментируя текущие отношения между Россией и Европейским союзом.

Во время визита Кнайсль в Москву было подписано российско-австрийское соглашение о так называемом Сочинском диалоге. Это соглашение об интенсификации личных контактов между представителями двух государств. Подобные соглашения ранее заключили Франция и Германия, что позволяет их лидерам вести диалог с Москвой, несмотря на санкции.

«Наши двусторонние отношения должны быть подняты на новый уровень», — подчеркнула министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Карин Кнайсль рассказала газете «Коммерсантъ» о своем знакомстве с президентом России Владимиром Путиным в 2001 году. Напомним, в августе 2018 году президент России стал гостем на свадьбе министра иностранных дел Австрии.

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