Якутск, 13 марта, 2019, 08:08 — ИА Регнум. В бюджете Якутии заложены миллионы рублей на разнообразные мероприятия, без которых можно было бы обойтись. Общая сумма средств, которую руководство республики намерено заплатить за участие в форумах, выставках, за празднование тематических дней и встречу гостей, превышает 15 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Леандро Бассано. Богач и нищий. 1595

672 тыс. рублей будет стоить празднование Дня коневода-табунщика, деньги заплатят ООО «Селекционный центр» за оказание зрелищно-развлекательных услуг. В список работ, которые должна будет осуществить компания, входит организация круглого стола по вопросам табунного коневодства, аренда звуко‑ и видеоаппаратуры, подготовка раздаточных материалов (блокноты, ручки, папки), услуги дикторов, изготовление рекламных видео‑ и аудиороликов, разработка и режиссура мероприятия, проведение обряда благословения, выставки племенных лошадей и соревнования коневодов. В списке обязанностей подрядчика также изготовление растяжек, плакеток, медалей, кубков, грамот, перевозка лошадей и уборка после мероприятия. Ещё 900 тыс. рублей составляет призовой фонд мероприятия: лучшему коневоду подарят трактор.

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Проведение Дня охотника будет стоить бюджету республики 675 тыс. рублей. На эти деньги победитель конкурса ООО «ЭКСПО-14» подготовит спортивные и развлекательные мероприятия, организует и проведёт соревнования охотников. В списке работ — расчистка от снега территории для проведения праздника, монтаж и демонтаж оборудования для площадки, покупка восьми кубов сухих дров и 20 трёхметровых жердей, приобретение расходных материалов для соревнований, изготовление и монтаж информационных щитов со схемой и программой соревнований, проведение выставки-ярмарки «Охота и рыбалка в Якутии», предоставление экспертной комиссии по охотничьим трофеям. Помимо этого, подрядчик должен будет организовать перевозку выставочного оборудования, трофеев и стендов, нанять ведущего, обеспечить мероприятие одноразовыми стаканчиками и бутилированной водой, изготовить кубки, медали, грамоты, дипломы и плакетки для участников выставки.

Сколько денег потратят на проведение Дня оленевода, неизвестно. На сайте госзакупок для этого мероприятия объявлен лишь один аукцион: 250 тыс. рублей из бюджета региона готовы заплатить за выполнение работ по расчистке ледовой площадки для автотранспорта и палаточного городка.

Ещё 910 тыс. рублей будет стоить организация и проведение мероприятий, приуроченных к официальным праздничным, юбилейным датам. Речь идёт о Дне российской молодежи и мероприятии «Свеча памяти». Платить будут за аренду места проведения праздника для молодёжи. Для памятного мероприятия потребуются аппаратура, услуги артистов и диктора, а также цветы.

На организацию и проведение молодежного образовательного форума «Синергия Севера — 2019» в бюджете заложили ещё 3 млн рублей. В эту сумму входит поставка 250 фирменных футболок-поло для участников мероприятия, изготовление формы (свитшот+брюки) для пятнадцати организаторов форума, услуги инструкторов, технического персонала, группы контроля, а также хозяйственные расходы: от оплаты работы двух завхозов базы отдыха, где будет проводиться мероприятие, до аренды четырёх проекторов с экраном и семи кулеров для воды. В списке расходов также аренда территории для мероприятия, приобретение не менее десяти радиостанций, подключение и сопровождение работы компьютерной техники, изготовление баннерной продукции, услуги по организации пресс-центра форума (там в течение пяти дней должны работать не менее трех профессиональных журналистов), полиграфические услуги, автотранспортные расходы, аренда музыкального оборудования и организация питания (комплексные завтраки, обеды и ужины).

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Руководство Якутии намерено щедро заплатить и за встречу гостей. ГБУ Якутии «Служба эксплуатационно-технического обеспечения» объявило аукцион, цель которого — найти ресторан класса «люкс», который будет обеспечивать питанием клиентов гостиницы «Тыгын Дархан».

«Обслуживаемые клиенты (постояльцы): граждане РФ, находящиеся в командировке; спортсмены; представители (артисты, актеры) российской и международной эстрады; международные делегации, правительственные делегации Российской Федерации; граждане иностранных государств», — говорится в документации закупки.

Блюда должны доставляться в номер в течение 25 минут с момента заказа, в ассортименте продукции ресторана — наличие алкоголя и национальных блюд.

Отдельные затраты республики — форумы и выставки. Руководство региона платит за возможность в них участвовать. Так, в 330 тыс. рублей обойдётся оказание услуг по организации и проведению специализированной ярмарки «Лучшие украшения России, весна-2019». Оказание услуг по организации участия республики в Красноярском экономическом форуме — 340 тыс. рублей.

В 579 тыс. рублей обойдётся оказание содействия гражданским активистам и представителям некоммерческих организаций для участия в мероприятиях международного и российского уровня. На эти деньги будут организованы пассажирские перевозки активистов. Ещё одна странная трата — на оказание услуг по изданию журнала «Природные ресурсы Арктики и Субарктики», которые будут стоить 855 тыс. рублей.

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Отдельно стоит обратить внимание на празднично-развлекательные расходы администрации Мирнинского района республики. К примеру, за услуги по содействию в подготовке спортивных и развлекательных мероприятий «Мирный поёт о мире», муниципалитет заплатит 4 млн рублей. Праздник будет проходить сразу на пяти площадках, в целом рассчитанных на участие не менее 1450 человек. На одной из территорий будут проводиться мастер-классы по 11 направлениями, среди которых обучение ди-джеингу, искусству фотографии, журналистике, проведению стендап-шоу и моддингу. Выигравшая аукцион компания также должна будет арендовать и подготовить площадки для мероприятий, включая обеспечение их охраной и оборудованием. Кроме того, гостей праздника подрядчик обязан размещать в гостиницах.

Помимо 4 млн рублей ещё 700 тыс. заплатят за услуги для участников фестиваля «Мирный поёт о мире», которые предоставят агенты, связанные с заключением контрактов на участие в кинофильмах, театральных постановках и других развлекательных или спортивных мероприятиях, а также с предложением книг, пьес, предметов изобразительного искусства, фотографий издателям и продюсерам.

Ещё 1,1 млн рублей из бюджета Мирнинского района направляются на разработку сценария, организации и проведение культурно-массовых мероприятий, техническое обеспечение концертной площадки, застройку сцены, декорационно-художественное оформление, организацию концертной программы и работу с выступающими коллективами и артистами. Услуги по организации мероприятия для районного комитета молодежи будут стоить мирнинскому бюджету 200 тыс. рублей, организация питания на этом празднике — еще 90 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее центр закупок Якутии объявил аукцион на аренду автомобиля во Владивостоке. За эти услуги из бюджета республики готовы заплатить 1,15 млн рублей. Автомобиль должен быть не ранее 2009 года выпуска, технически исправный, с водителем и тремя рядами сидений, кузов — минивэн, пользоваться машиной намерены в течение 11 месяцев.

Напомним, возглавивший Якутию в мае 2018 года Айсен Николаев во время своей предвыборной кампании обещал урезать расходы на служебный транспорт и командировки, а также перестать финансировать из казны проведение праздников, но своё обещание не выполнил. В республике не перестали щедро тратить деньги на подарки — только в 2019 году в бюджете уже приготовили 4 млн рублей на сувениры, подарочные открытки и пакеты, а также издание фотоальбома республики.