Москва, 13 марта, 2019, 07:34 — ИА Регнум. В Москве с 16 по 18 марта пройдет фестиваль «Крымская весна», посвященный пятилетию воссоединения Крыма с Россией, сообщается на портале мэра столицы.

ИА REGNUM Крымский полуостров

На 13 площадках города гостей ждет насыщенная культурная программа: состоятся спектакли, концерты, творческие вечера и мастер-классы.

В Москве пройдет фестиваль «Крымская весна»

Основной площадкой проведения фестиваля «Крымская весна» станет парк «Зарядье». В парке откроется выставка «На берегах цветущих Крыма».

Кроме того, на фестивале можно будет попробовать крымскую кухню: шурпу, устрицы, жюльен из рапана, блюда из барабульки и др.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором 95% участников проголосовали за присоединение полуострова к России.

Спустя два дня в Кремле президент РФ Владимир Путин и власти полуострова подписали договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России.

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