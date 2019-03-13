Хьюстон, США, 13 марта, 2019, 07:31 — ИА Регнум. Американские власти будут добиваться обнуления нефтяного экспорта Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время выступления на конференции CERAWeek.

Иранская нефть

США «абсолютно точно» намерены свести к нулю поставки нефти из Ирана, подчеркнул он.

Помпео заявил также, что санкции в отношении Тегерана будут действовать до тех пор, пока Иран не начнет вести себя как «нормальная страна».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году Иран и шесть стран — международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) — заключили так называемую ядерную сделку. Однако в 2018 году США вышли из ядерной сделки и вновь ввели санкции против Тегерана.

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