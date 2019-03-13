Москва, 13 марта, 2019, 07:13 — ИА Регнум. Торги по нефти 12 марта завершились ростом цен. В ходе торгов в Нью-Йорке цена на Brent повышалась до $67,38 за баррель. Котировки росли на ожиданиях сокращения экспорта нефти в апреле Саудовской Аравией, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Delo-group.ru Цистерны с нефтью

Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказали слабеющий доллар и перебои с подачей электроэнергии в Венесуэле. Доллар попал под давление после публикации слабых данных по инфляции в США. Перебои сократили экспорт нефти из страны.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), за последнюю неделю запасы нефти в стране сократились на 2,58 млн баррелей, запасы бензина — на 5,85 млн баррелей. Сегодня, 13 марта, аналогичный отчет опубликует минэнерго США.

На уровне $67,40 покупатели встретились с сопротивлением. Они настроены его пройти на американской сессии. Следующим целевым уровнем для них выступит зона $68,60−69,00.

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