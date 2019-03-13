Москва, 13 марта, 2019, 07:08 — ИА Регнум. Доллар США и евро подешевели к рублю на Московской бирже по итогам торгов 12 марта. Курс доллара снизился на 0,51%, до 65,62 руб., курс евро — на 0,20%, до 74,05 руб. Укреплению российской валюты способствовало общее ослабление американской валюты, усиление интереса инвесторов к риску и рост цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Индекс доллара (DXY) снизился после выхода слабых данных по инфляции и падения доходности десятилетних гособлигаций США. Нефтяные котировки росли на сигналах из Саудовской Аравии, указывающих на готовность страны продолжить сокращение добычи нефти.

Сегодня, 13 марта, Минфин РФ проведёт очередные аукционы ОФЗ. Центробанк ранее сообщал, что в феврале иностранцы увеличили спрос на российский долг. Можно предположить, что спрос на облигации сохранится высокий. Поэтому в ближайшее время не стоит ожидать от рубля сильного ослабления.

На торгах в Азии нефть 13 марта торгуется в небольшом плюсе. Скорее всего, в ближайшие два дня рост котировок продолжится до $69, что положительно скажется на рубле. Пара доллар/рубль за последнее два дня достигла значимой поддержки.

Есть мнение, что цена до американской сессии останется торговаться выше 65,50 руб. Если продавцам удастся пройти 65,45, то готовимся к тестированию уровня 65 руб. до 16 марта. Тенденция к укреплению рубля сохраняется, несмотря на ужесточение антироссийских санкций.

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