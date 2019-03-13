Питтсбург, США, 13 марта, 2019, 06:56 — ИА Регнум. Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин набрал 1000 очков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 13 марта сообщается на сайте лиги.

Michael Miller Евгений Малкин

Малкин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз».

Теперь на его счету 1000 набранных очков. За свою карьеру в НХЛ он забросил 391 шайбу и отдал 609 результативных передач.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Питтсбург» одержал победу над «Вашингтоном» со счётом 5:3.