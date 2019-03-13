Калгари, Канада, 13 марта, 2019, 06:03 — ИА Регнум. В Канаде скорпион пробрался на самолет рейса Торонто — Калгари и ужалил одну из пассажирок, сообщает телеканал CBC

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Сообщается, что происшествие произошло 26 февраля. Женщина во время полета почувствовала движения в области поясницы, но не придала им значения. Однако после этих движений у нее началась резкая боль. Это произошло во время посадки самолета и на борту авиасудна был выключен свет, поэтому женщина сразу не смогла увидеть причину боли.

После того как включился свет, женщина обнаружила между сиденьями скорпиона. Женщину после посадки передали медикам. Как скорпион появился на борту самолета — осталось загадкой.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года на борт пассажирского самолета Иркутск — Москва пробрались два варана без сопровождения хозяев. Ящериц обнаружили пассажиры во время полета — вараны начали расхаживать по салону самолета. Пассажиры сообщили о животных бортпроводникам, которые поместили варанов в контейнеры. После посадки рептилий передали в центр передержки диких животных.