Джакарта, 13 марта, 2019, 05:43 — ИА Регнум. Власти Индонезии зафиксировали хакерские атаки перед намеченными на 17 апреля президентскими и парламентскими выборами в стране, заявил председатель Комиссии по всеобщим выборам страны Ариф Будиман агентству Bloomberg.

Christoph Scholz Хакерство

Он сообщил, что хакерские атаки происходили на базу данных избирателей Индонезии. По его словам, злоумышленники пытаются взломать базу данных, причем атаки происходят ежедневно. Он подчеркнул, что часть кибератак идет якобы из России и Китая. При этом Будиман не смог однозначно сообщить, какую же конкретно цель преследуют хакеры. Он лишь сообщил, что таким образом злоумышленники могут пытаться сорвать выборы или же продвинуть одного из кандидатов.

Напомним, за последнее время Россию неоднократно обвинял ряд стран в попытках якобы повлиять на выборы путем кибератак. Наиболее жесткая информационная кампания развернулась в США, где Россию обвиняют во вмешательстве в выборы президента в 2016 году и якобы содействию победе действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.