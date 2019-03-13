Каракас, 13 марта, 2019, 05:30 — ИА Регнум. Сторонники американской марионетки Хуана Гуайдо провели митинг в столице Венесуэлы Каракасе. Численность митинга оказалось довольно небольшой — на протестную акцию вышли около 3,5 тысяч человек.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Сообщается, что протестные акции проходили сразу в нескольких районах Каракаса. Однако на каждой из них численность участников не превышала и 50 человек. По данным полиции, никаких нарушений общественного порядка не было зафиксировано.

Только один митинг, по данным полиции, собрал около двух тысяч человек. Он проходил возле отделения ООН в Каракасе, на мероприятие пришел и сам Гуайдо. Общее число протестующих на всех акциях в городе составило около 3,5 тысяч человек. Таким образом, несмотря на выходной день в Боливарианской Республике, жители Каракаса отказались массово выходить на протестную акцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта проамериканский оппозиционер Хуан Гуайдо призвал жителей Венесуэлы выйти на протестные акции 12 марта и выступить против энергетического кризиса в стране, вызванного саботажем на ГЭС имени Симона Боливара.