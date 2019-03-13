Владивосток, 13 марта, 2019, 05:10 — ИА Регнум. Уже не первый раз в России широко обсуждается введение обязательной формы для учащихся школ. Экспертное сообщество и родители относятся к этому вопросу по-разному. Кто-то считает, что форма не должна быть строгой, её вполне можно заменить деловым дресс-кодом, другие выступают за обязательное введение однотипной одежды для школьников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Вам и не снилось...». Реж. Илья Фрэз. 1980. СССР Школьники

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«Строгая и однотипная школьная форма, в которую ученик одет несколько лет, ограничивает развитие у него эстетического вкуса к одежде, не позволяет реализовать юношескую потребность к самовыражению, — считает мама третьеклассника, председатель родительского комитета Екатерина. — Каждому месту должна быть своя форма, и для школы, видимо, лучше всего может подойти «деловой» стиль, который позволяет и строгость сохранить, и проявить свою самобытность».

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Педагог Эльвира Максимова из Приморья высказалась однозначно за введение обязательной школьной формы:

«Школьная форма — это в первую очередь элемент дисциплины. В школьной форме дети всегда подтянуты, следят за внешним видом, а проявлять себя они должны не внешним видом, а знаниями, приобретаемыми в учебном заведении».

И родители, и педагоги сходятся в одном — школьная форма дисциплинирует.

«Форма даёт возможность чувствовать себя членом группы, у которой есть свои цели и задачи. При этом форма должна быть удобной и гигиеничной, обязательно яркой и привлекающей взгляд, должна нравиться самим школьникам. Если у ребёнка будет гордость за свою форму, у него будет гордость за свой класс, свою школу, в которой он учится, за город, в котором он живёт, и в целом — за всю страну», — рассказала психотерапевт, главный врач центра медицинской профилактики Елена Ворончук.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе исследования проекта «Mail.ru дети» выяснилось, что наличие обязательного дресс-кода в школах поддерживают более 70% российских родителей.