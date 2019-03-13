Каракас, 13 марта, 2019, 04:57 — ИА Регнум. Обратиться за помощью к России, Китаю, Кубе и Ирану, а также в ООН обещал венесуэльский президент Николас Мадуро в связи с расследованием атаки на энергетическую систему страны, сообщает Periscope.

Davidusb ГЭС. Венесуэла

Мадуро пояснил, что у упомянутых стран «есть большой опыт в вопросах защиты от кибератак». Атака на энергосистему Венесуэлы расследуется специальной комиссией, в которую и войдут международные специалисты.

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Напомним, обесточивание большинства штатов Венесуэлы произошло 7 марта из-за саботажа на ГЭС им. С. Боливара. Мадуро заявил, что диверсия включала три этапа, первый из которых представлял собой кибератаки.