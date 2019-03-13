Литва находится в заблуждении, Алжир — под угрозой: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 13 марта, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- В Литве посчитали, что ЕСПЧ признал «геноцид литовцев»;
- В Алжире прогнозируют египетский сценарий;
- Отток капитала из России увеличился в два раза;
- Путин попросил увеличить темпы газификации внутри страны;
- Медведев высказался о строительстве завода на Байкале.
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