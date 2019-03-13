Киев, 13 марта, 2019, 04:43 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко признался бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, что не рассчитывает вернуть Крым, но «зато» его потеря поможет Украине стать членом НАТО. Об этом бывший губернатор Одесской области рассказал в интервью Дмитрию Гордону, а видеозапись беседы разместил у себя в Facebook.

European People's Party Пётр Порошенко и Михаил Саакашвили. 2015

По словам Саакашвили, у него когда-то был откровенный разговор с Порошенко, который сказал: нужно свыкнуться с мыслью, что Крым уже не станет частью Украины. Так же, как и Абхазия и Южная Осетия — частью Грузии. Порошенко, отмечает Саакашвили, в той беседе сказал: «Зато мы это поменяем на членство в Евросоюзе и НАТО».

При этом Саакашвили отметил, что верит в возможность возвращения Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии и что он сказал об этом Порошенко. Он добавил, что идея «обменять» Крым на членство в НАТО и ЕС несостоятельна.

«Это будет причина вас не принять, потому что у вас будет территориальный конфликт», — отметил Саакашвили. Также он добавил, что «на Крыме всё не остановится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта Порошенко заявил, что «не отдаст» «ни Крым, ни Донбасс, ни Одессу».