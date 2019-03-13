Хьюстон, США, 13 марта, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Введение антироссийских санкций из-за «Северного потока — 2» связано с беспокойством за «европейских партнеров», заявил американский госсекретарь Майк Помпео на конференции CERAWeek.

Gage Skidmore Майк Помпео

«Мы не хотим, чтобы европейские коллеги были привязаны к российскому газу через проект «Северный поток — 2» точно так же, как не хотим, чтобы мы сами зависели от венесуэльских поставок нефти», — заявил Помпео.

Напомним, американский министр энергетики Рик Перри заявил 11 марта, что Вашингтон может ввести новые санкции против партнеров и участников проекта «Северный поток — 2». Он подчеркнул, что это — «сигнал для ЕС».