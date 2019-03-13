Малошильнинское сельское поселение, Татарстан, 13 марта, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Фотографии эротического характера, которые злоумышленники выдают за фото 28-летнего завуча одной из сельских школ Татарии, оказались разосланы не только её знакомым, но и ученикам. Родители младшеклассников возмущены подобными рассылками и требуют от директора хотя бы отстранить её на время, потому как, помимо административной работы, женщина ведёт уроки у детей. Родители вынуждены были написать заявление в прокуратуру республики, чтобы те разобрались в ситуации, а сама пострадавшая обратилась в полицию и заявляет, что это фотошоп, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рене Магритт. Атака. 1932

Напомним, скандал разгорелся ещё в феврале и набирал обороты — всё больше пользователей получали откровенные фото. Известно, что на фотографиях нет лица героини фотосессии, но автор рассылки утверждал, что на них изображена одна из завучей Малошильнинской школы в Тукаевском районе Татарии, которая якобы познакомилась в сети с молодым человеком, завязались отношения, и по его просьбе девушка сделала фотографии эротического содержания. Позднее эти фото через соцсети разошлись по знакомым девушки, преподающей в школе один из предметов, а также родителям и ученикам, в том числе малолетним.

Родители возмутились подобной рассылке и попросили директора хотя бы на время разбирательств отстранить завуча от работы с детьми, потому что сложилась нездоровая ситуация — вся школа оказалась втянута в частную жизнь педагога. Позднее стало известно, что героиня скандала написала заявление на внеочередной отпуск. Помимо этого, по её заявлению было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности частной жизни», а женщина настаивает, что это фотошоп и на фотографиях другой человек. Родители обратились в прокуратуру республики с просьбой разобраться в ситуации.

«Детям очень тяжело учиться в сложившейся обстановке. Они не знают, как реагировать на этого учителя…» — цитирует письмо издание «Вечерняя Казань».

Мнения жителей республики по этой ситуации разделились. Одни считают, что даже если на фото завуч, то вне стен школы — она может жить как хочет:

«В данном случае завуч является жертвой. Даже если это ее фотографии, вне стен школы — она обычный человек, и имеет полное право делать то, что она пожелает», «Работа — это работа, а личная жизнь никого не должна волновать. Если дети «так хорошо воспитаны», что продолжают мурыжить эту тему, то это проблемы родителей, а завуч тут не при чём», «Бедная девушка! Администрация района правильно говорит, что ей нужна психологическая помощь. Завуча надо сейчас всячески защищать от всех нападок, и желательно перейти ей работать в другую школу. А с детьми и их родителями провести беседу, что такое может случиться с каждым».

А другие, наоборот, настаивают, что даже вне школы педагог должен быть примером:

«По-вашему, любая учительница имеет право после уроков вне школы вести беспутный образ жизни?», «Гнать таких из школ надо… «завязались отношения в соцсетях»…и это повод для рассылки своих фото в стиле «ню»???», «Женщина работает педагогом, она учитель, это накладывает на нее определенные обязательства морального и этического характера. Здесь нужно выбирать из двух зол», «Вы — учитель, и точка, даже во внеслужебное время, и оценивать вас будут именно так».