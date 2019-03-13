Москва, 13 марта, 2019, 04:04 — ИА Регнум. Самолет Boeing 737 MAX не может быть безопасным, так как за последние полгода дважды произошла авиакатастрофа с его участием, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Не может быть безопасен самолёт, с которым дважды произошли за пять месяцев две страшные и, вероятно, однотипные катастрофы. Говорят, риск ухода в пике может быть снят обучением пилотов. Но сам риск в Боинг 737 Мах 8 заложен. Справятся ли с ним даже обученные пилоты — большой вопрос», — заявил он.

Сенатор также поддержал решение ряда стран приостановить полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX.

«Сегодня так же поступила компания S7. Верное решение», — добавил Пушков.

Как сообщало ИА REGNUM, от эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX отказался ряд стран после крушения самолета в Эфиопии, унесшего жизни 157 человек. В частности, полеты этих авиалайнеров запрещены во всем Евросоюзе.