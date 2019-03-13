Владивосток, 13 марта, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Ужесточение штрафов за превышение скорости в конечном итоге сократит их собираемость, а сотрудники ГИБДД погрязнут в судебных разбирательствах, такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал автоюрист Аркадий Руднев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

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Эксперт считает, что изменение порога наказания с 10 до 20 км/ч произошло ранее по той простой причине, что оштрафованные за превышение скорости на 12−13 км/ч автолюбители в судебном порядке оспаривали свою вину, и суды массово вставали на сторону истцов.

«Решение судов основывалось на том, что приборы, с помощью которых производились замеры скорости, конструктивно не гарантировали точность измерений, которую и оспаривали в суде автолюбители — те самые 2−3 километра в час. Увеличение погрешности могло происходить во время осадков, дыма, тумана или повышенной влажности — в итоге это уже не могло являться достоверным доказательством вины. Поэтому законодатель пошёл на увеличение порога «наказуемой» скорости до 20 км/ч, разом сняв все вопросы о погрешности приборов. Конечно, глава ГИБДД прав, говоря про нарушение правил при превышении скорости даже на 1 км/ч, однако как достоверно измерить это нарушение, он не раскрывает и предлагает вернуться к тому, что уже было отменено. Уверен, возвращение к принципу «10 км/ч» вернёт и прежнюю судебную практику, и массовое уклонение от уплаты штрафов — на законных основаниях. ГИБДД хотят больше штрафов, а получат обратный эффект — сотрудники просто потонут в судебных разборках», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM юрист Аркадий Руднев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава ГИБДД Михаил Черников поддержал идею введения штрафов за превышение скоростного режима на 10 км/ч.

«Конечно, поддерживаем… Это необходимо делать… Конечно, нужно снижать, ведь по закону превышение на 1 километр в час — это уже нарушение», — сказал глава ГИБДД.