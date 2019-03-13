Москва, 13 марта, 2019, 03:32 — ИА Регнум. Все активы Tele2 будут куплены «Ростелеком». Об этом сообщил журналистам Михаил Осеевский, глава «Ростелекома».

Holger.Ellgaard Tele2

"Мы вместе с нашими партнерами завершили работу по согласованию базовых условий по модели консолидации 100% долей Tele2 «Ростелекомом» и переходим к формальным процедурам», — сказал Осеевский.

По его словам, после завершения сделки образуется компания, выручка которой составит порядка 500 млрд рублей. Это будет одна из самых крупных компаний на рынке. При этом Tele2 будет являться независимой дочерней компанией «с существующим менеджментом».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале сентября 2018 г. стало известно, что «Ростелеком» рассчитывает получить контрольный пакет акций Tele2.