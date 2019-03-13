Вашингтон, 13 марта, 2019, 03:22 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет Piper упал на жилой дом в американском городе Мадейра (штат Огайо), сообщает телеканал ABC News.

Легкомоторный самолёт

Сообщается, что в результате крушения погиб пилот самолета. По предварительным данным, люди, проживавшие в доме, не пострадали. Отмечается, что пока нет достоверных сведений о том, сколько человек находились на борту разбившегося самолета. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в американском штате Флорида легкомоторный самолет врезался в жилое здание. Во время полета воздушное судно врезалось в квартиру между 16 и 17 этажами дома. В результате катастрофы погиб пилот самолета, среди жителей дома пострадавших не было.