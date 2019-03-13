Москва, 13 марта, 2019, 03:18 — ИА Регнум. Курс евро опустился до отметки 73,99 руб. на торгах 12 марта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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Это падение ниже 74 рублей фиксируется впервые с 25 февраля. По итогам торгов 12 марта курс евро составил 74,09 руб., потеряв с предыдущего закрытия 11 копеек.

Отметим, что Банк России понизил курс евро на 13 марта на 22,24 коп. до 74,0672 руб. Официальный курс доллара также понижен с 66,0763 руб. до 65,7674 руб. (на 30,89 коп.).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова отметила, что основную руль в укреплении рубля играет нефть.

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