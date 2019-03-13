Каракас, 13 марта, 2019, 03:21 — ИА Регнум. Прокуратура Венесуэлы инициировала расследование против проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо. Его подозревают в причастности к саботажу на гидроэлектростанции имени Симона Боливара, сообщает телеканал TeleSUR.

Alexcocopro Хуан Гуайдо

Сообщается, что это уже второе расследование против Гуайдо. Новое расследование должно выявить причастность оппозиционера к саботажу на объектах энергетической инфраструктуры в стране. Отмечается, что о расследовании уже уведомлен Верховный суд Боливарианской Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта законно избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране задержаны трое подозреваемых в причастности к саботажу на объектах энергосистемы Боливарианской Республики. Он подчеркнул, что задержанные уже дают показания.