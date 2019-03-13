Москва, 13 марта, 2019, 03:07 — ИА Регнум. Первое место по продолжительности жизни в России заняла Ингушетия, второе — Москва, сообщили в пресс-службе московского минздрава.

Пожилая пара

Информация изложена в докладе главы московского департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, с которым он выступил 12 марта 2019 в президиуме регионального правительства.

Согласно данным доклада, продолжительность жизни москвичей составляет 78 лет, причем наблюдается рекордный прирост по стране, поскольку показатель с 2010 г. вырос на 3,8 года.

Московский минздрав отмечает, что российская столица входит в первую тридцатку мировых лидеров по продолжительности жизни. Чиновники прогнозируют, что в ближайшие 20 лет Москва станет местом на карте, где люди живут дольше всего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, в 2018 году в Ингушетии на одну тысячу населения умерли всего три человека. В Чечне этот показатель составил 4,2, а Дагестане — 4,8.