Москва, 13 марта, 2019, 02:48 — ИА Регнум. Девятое место заняла Россия по интенсивности использования цифровых госуслуг, сообщает компания BCG.

Digital.gov.ru Цифровое общество

Согласно результатам опроса «Взгляд населения на использование искусственного интеллекта (ИИ) в работе государства: сравнительный анализ цифровых госуслуг», Россия оказалась на третьем месте по темпам роста этого показателя.

Всего в опросе принимали участие жители 30 стран, опрошено 14 000 пользователей сети интернет.

Уточняется, что за период с 2016 по 2018 год число жителей России, прибегающих к госуслугам по интернету, увеличилось на 42%, причем среднемировой уровень составил 15%. Почти половина российских (47%) граждан раз в неделю пользуются госуслугами по интернету.

Как правило, идет оплата штрафов и налогов (84,2%). Также популярными являются госуслуги, касающиеся трудоустройства (73,8%) и медицины (68,9%).

В то же время непопулярными оказались услуги, связанные с регистрацией интеллектуальной собственности (8,6%) и с разрешениями на строительство (10,4%).