Вена, 13 марта, 2019, 02:49 — ИА Регнум. Австрийские власти разрабатывают правила поведения для туристов, которые посещают высокогорные пастбища, чтобы обезопасить путешественников от крупного рогатого скота, сообщает пресс-служба федерального канцлера Австрии.

Корова

Поводом для разработки кодекса стал недавний приговор суда в отношении местного фермера, от коров которого погибла женщина в Тироле. Это событие вызвало широкий резонанс в фермерской среде. В связи с этим правительство Австрии приступило к разработке мер, которые позволят урегулировать подобные происшествия без крупных штрафов. Предполагается, что наличие правил поведения позволит переложить часть ответственности за собственную безопасность на самих туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля австрийского фермера приговорили к штрафу в размере 490 тысяч евро из-за гибели туристки. В 2014 году женщина гуляла в альпийской долине Пеннисталь в Тироле, во время прогулки на нее напали и растоптали пасущиеся коровы.