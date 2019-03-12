Кишинёв, 13 марта, 2019, 02:35 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) считает «страусиной политикой» отказ оппозиционного блока ACUM от переговоров о создании парлментского большинства и коалиции. Об этом заявил на брифинге в Кишиневе один из лидеров ПСРМ Иван Чебан, передает ИА REGNUM.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Они, как страус, засунули голову в песок, обманув избирателей, которым обещал смену власти, политического класса и борьбу с коррупцией», — сказал Чебан. По его словам, социалисты продолжат переговоры и сделают все, чтобы сформировать парламентское большинство «вокруг Партии социалистов».

Ранее блок ACUM отказался от переговоров с Партией социалистов (ПСРМ) о создании большинства в новом парламенте. Вместо этого в ACUM предложили всем депутатам, желающим освободить Молдавию от захвата «группировкой Плахотнюка», поддержать законодательные инициативы, которые оппозиционеры намерены предложить уже на первых заседаниях парламента.

24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы. Мандаты в итоге распределились так: пропрезидентская Партия социалистов — 35 мандатов, правящая Демократическая партия — 30, оппозиционный блок ACUM — 26, партия «Шор» — семь мандатов. Еще три мандата достались независимым кандидатам, близким к Демпартии.

Наиболее вероятным сценарием является создание коалиции Демпартии Владимира Плахотнюка и Партии социалистов Игоря Додона. Перед этим, однако, и Демпартия, и ПСРМ решили формально пригласить на переговоры блок ACUM, который сразу заявил, что не станет вести переговоров ни с Плахотнюком, ни с Додоном.