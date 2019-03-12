Москва, 13 марта, 2019, 02:23 — ИА Регнум. Дипломатия Вашингтона в итоге сводится к санкциям, сообщил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам встречи с коллегой из Австрии Карин Кнайсль.

Санкции

Комментируя введение санкций против проекта «Северный поток — 2» и связанных с ним компаний, российский министр отметил, что США стараются заставить Европейский союз оплачивать проекты, экономически выгодные только для самих американцев.

Глава МИД РФ заявил, что для этого на ЕС «будут пытаться нажимать всякими нелегитимными односторонними экономическими санкциями».

«Я уже упоминал, что у Вашингтона вся дипломатия сводится к санкциям. Это касается «Северного потока — 2» и целого ряда других областей», — заявил Лавров.

Напомним, 12 марта Лавров встретился с Кнайсль, которая находилась в Москве с рабочим визитом. Одной из тем стало обсуждение «Северного потока — 2».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 марта Европейский парламент принял резолюцию «О политических отношениях между Европейским союзом и Россией» о прекращении стратегического партнерства с Москвой и о приостановке «Северного потока — 2».