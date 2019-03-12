Смоленск, 13 марта, 2019, 01:37 — ИА Регнум. В одной из квартир жилого дома в Смоленске вспыхнул пожар, спасателям удалось вывести из горящей квартиры кота и женщину, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ Смоленской области.

50.mchs.gov.ru Тушение пожара

Сообщается, что возгорание началось в квартире на четвертом этаже дома по улице Румянцева. Во время ликвидации возгорания сотрудникам МЧС удалось вывести из горящей квартиры женщину и ее кота.

Отмечается, что у женщины было зафиксировано отравление продуктами горения, ее госпитализировали. Кота спасатели откачали, надев на него кислородную маску. Кадры приведения кота в чувство и запечатлели спасатели.