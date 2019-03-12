Берлин, 13 марта, 2019, 01:21 — ИА Регнум. Министерство обороны Германии планирует засекретить доклад о состоянии боевой техники, которая находится на вооружении вооруженных сил страны, сообщает агентство DPA.

Autoreninformationen ansehen Самолет «Торнадо» ВВС Германии

По данным агентства, в таком случае депутаты Бундестага смогут ознакомиться с докладом лишь на закрытых заседаниях и не будут иметь права обсуждать доклад публично. При этом агентство заявляет, что, согласно докладу, в настоящее время около 70% боевой техники вооруженных сил Германии является пригодным к использованию. При этом, по мнению генерального инспектора вооруженных сил ФРГ Эбехарда Цорна, проблемы есть у Бундесмарине (военно-морские силы Германии) — в частности, с подводными лодками проекта 212A. Также проблемы есть и у военно-воздушных сил ФРГ — с транспортными вертолетами CH-53 и самолетами Tornado.

Отмечается, что оппозиция в Бундестаге уже выступила против этой инициативы. Оппозиционные депутаты считают, что раз доклад хотят засекретить, значит состояние вооруженных сил Германии находится в плачевном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января уполномоченный Бундестага по делам вооруженных сил Ханс-Петер Бартельс заявил о плачевном состоянии Бундесвера. По его словам, вооруженные силы ФРГ испытывают серьезные проблемы с личным составом, техникой и общим управлением войсками.