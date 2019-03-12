Москва, 13 марта, 2019, 01:16 — ИА Регнум. Российскую певицу Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких в московской больнице, передает РЕН-ТВ.

Nachalova Юлия Началова

Между тем менеджер Началовой Владимир Белов отказался комментировать эту информацию.

«Никто сейчас вам давать ничего не будет. Потому что пока нечего ещё говорить. Это раз. Во-вторых, ничего не произошло. Я не знаю, где вы берёте эту информацию».

Напомним, 11 марта СМИ сообщили, что Началова экстренно госпитализирована в реанимацию одной из московских больниц — из-за поднявшегося уровня сахара в крови. Позже певица опровергла эти сведения, заявив, что не находится в России.