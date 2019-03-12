Вашингтон, 13 марта, 2019, 01:03 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура американского штата Нью-Йорк запросила банки Investors Bank и Deutsche Bank предоставить документы о финансировании четырех проектов компании Trump Organization, принадлежащей президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Дональд Трамп

Источники сообщили, что прокуратура занялась проверкой финансирования проектов компании после показаний экс-юриста Трампа Майкла Коэна в американском конгрессе. Генпрокуратура запросили документы, содержащие сведения о кредитах и финансовых операциях, связанных с гостиницами Trump International Hotel в Вашингтоне и Trump National Doral во Флориде, а также башней Трампа в Чикаго. Кроме того, прокуратура заинтересовалась неудачной попыткой Трампа купить футбольную команду «Баффало Биллс».

По этим проектам, как отмечает издание, Трамп работал с подразделением Deutsche Bank в Соединенных Штатах. С банком Investors Bank Трампа, по мнению источников, связывает проект Trump PArk Avenue в Нью-Йорке.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта стало известно, что управление финансовых услуг штата Нью-Йорк инициировало проверку нарушений при страховании компании Trump Organization. Управление запросило у главного страховщика корпорации — компании Aon — документы, касающиеся страховых договоров. Этот запрос также связан с данными, предоставленными Майлом Коэном во время выступления в Конгрессе США.