Тюмень, 13 марта, 2019, 00:43 — ИА Регнум. Чемпионат России по биатлону будет проходить в Тюмени с 28 марта по 2 апреля 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Wyoming National Guard Биатлон

«Гонки пройдут в областном центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». В соревнованиях примут участие сильнейшие биатлонисты России», — сообщили в пресс-службе.

В первый день состоится спринт на семь с половиной километров для женщин и спринт на десять километров — для мужчин. 30 марта биатлонистки примут участие в гонке преследования на десять километров, мужчины пробегут 12,5 км.

На 31 марта намечены масс-старты: для женщин на 12,5 км, для мужчин — на 15 км. В последний день соревнований состоятся эстафеты 4×6 км — для женщин и 4×7,5 км — для мужчин.

Билеты болельщики уже могут приобрести. Организаторы призвали болельщиков ознакомиться с правилами поведения на стадионе.