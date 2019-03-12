Ростов-на-Дону, 13 марта, 2019, 00:28 — ИА Регнум. Новый авиаперевозчик наладит воздушное сообщение между Ростовом-на-Дону и Санкт-Петербургом. «Нордавиа» запустит регулярные авиарейсы уже в апреле, сообщает пресс-служба международного аэропорта «Платов».

Anna Zvereva Самолёт авиакомпании «Нордавиа»

Первый вылет в северную столицу запланирован на 12 апреля. Время отправления — в 19:55 из ростовской воздушной гавани. Ожидается, что город на Неве примет борт в 22:35.

Далее рейсы будут отправляться из южной столицы по пятницам, средам и воскресеньям, с 29 апреля будет добавлен рейс по понедельникам.

ИА REGNUM напоминает, что ростовский аэропорт «Платов» — первая воздушная гавань в России, которая получила признание влиятельной британской частной консалтинговой компании Skytrax. Специалисты присвоили объекту пять звёзд. С 1989 года российский аэропорт удостоился такой высокой оценки впервые.