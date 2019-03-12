Магнитогорск, Челябинская область, 13 марта, 2019, 00:22 — ИА Регнум. Мужчина и женщина попали в больницу после ДТП в городе Магнитогорске (Челябинская область), сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Трубин Валера Автомобиль Lada Granta

Инцидент произошел 13 марта примерно в 21:50 (время местное). На пешеходов — мужчину и женщину, которые переходили дорогу в неустановленном месте, наехал автомобиль LADA Granta. Оба магнитогорца госпитализированы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 марта 14-летняя девочка была сбита в Екатеринбурге. Школьница переходила улицу в неположенном месте, госпитализирована с черепно-мозговой травмой средней тяжести.