Луганск, 13 марта, 2019, 00:04 — ИА Регнум. При попытке диверсионно-разведывательной группы из состава украинской 10-й горно-штурмовой бригады проникнуть через линию обороны Народной милиции ЛНР убиты трое военнослужащих ВСУ, сообщил 12 марта журналистам официальный представитель военного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

Mil.gov.ua Украинский силовик

По информации Андрея Марочко, вечером 12 марта группа из 10 человек пыталась пройти через линию соприкосновения сторон в районе населённого пункта Желобок.

Украинские диверсанты зашли на минное поле и потеряли трёх человек убитыми. Труп одного диверсанта до сих пор пытаются вытащить, прикрывая свои действия миномётным огнём.