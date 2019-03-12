Вашингтон, 12 марта, 2019, 23:58 — ИА Регнум. Палата представителей США на заседании 12 марта почти единогласно одобрила законопроект, запрещающий признание Вашингтоном воссоединения Крыма с Россией. В ходе голосования документ поддержали 427 конгрессмена и лишь один высказался против.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Согласно положениям «Закона о непризнании аннексии Крыма» правительству США запрещается «признавать де-юре или де-факто суверенитет России над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами».

В то же время в тексте документа предусмотрено исключение, оставляющее за главой Белого дома право на пересмотр позиции в том случае, если это необходимо для обеспечения интересов национальной безопасности Соединённых Штатов.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен Сенатом США. В случае его одобрения документ поступит на подпись президенту Дональду Трампу.